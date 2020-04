L’AQUILA – Questa mattina gli Alpini del gruppo Ana del 9 Reggimento, della Sezione Abruzzi, hanno consegnato più di due tonnellate di generi alimentari presso la sede della Casa del Volontariato – delegazione L’Aquila e presso la sede della Caritas di Pile.

Grazie alla Spesa Sospesa, hanno potuto raccogliere gli alimenti donati dagli aquilani e lasciati negli appositi carrelli posti nei vari supermercati che hanno aderito all’iniziativa. In un momento così delicato ed impegnativo per la comunità, è stata di fondamentale importanza, per gli ottimi risultati ottenuti, la collaborazione da parte dei direttori, collaboratori dei supermercati e cittadini per aiutare i più bisognosi.