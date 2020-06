L’AQUILA – La Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale ha rinnovato questo pomeriggio l’incarico di vice presidente dell’organo, affidandolo al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd) che prende il posto di Silvio Paolucci.

I lavori della Giunta si sono conclusi con l’approvazione di una modifica all’articolo 113 del “Regolamento interno del Consiglio regionale”.

La variazione consente di allineare l’operato dell’Abruzzo a quello delle altre Regioni italiane in materia di “bilancio consolidato”.

Viene in pratica eliminata la “riserva di legge regionale” attualmente prevista per l’approvazione del documento economico. Ricordiamo che la Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al regolamento del Consiglio, esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso e dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.