GIULIANOVA – Balneatori in fibrillazione, in queste ore si stanno allestendo le spiagge della costa abruzzese secondo il protocollo dell’ultimo dpcm. Qualcuno è anche pronto ad aprire per il weekend, anche se si naviga ancora a vista.

“Abbiamo ridotto gli ombrelloni e le palme – racconta a Laquilablog Marco Di Carlo direttore dell’Europa Beach Club di Giulianova -, ma abbiamo “abbondato” con distanze. Ampi spazi e sicurezza – sottolinea ancora Marco -. Riapriamo il nostro bar ristorante compresa la piscina. Nessun turno per entrare in spiaggia. Saranno le Hostess a spiegare ai clienti i giusti comportamenti, ma soprattutto le novità per stare in spiaggia sicuri.”