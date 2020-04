Alle 18,00 di Giovedì Santo, 9 aprile, l’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi presiederà, nella Basilica di San Bernardino da Siena, la liturgia della Messa in Coena Domini che fa memoria della pasqua ebraica e celebra l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Il gesto della Lavanda dei Piedi, sarà omesso, come noto, per decisione della Congregazione vaticana per il Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti, in seguito alla diffusione del Coronavirus.

Per lo stesso motivo la celebrazione avverrà, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità Civili ed Ecclesiali, a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta sui siti web www.laquilablog.it e www.abruzzoweb.it.

Il giorno del Venerdì Santo, 10 aprile, l’Arcivescovo Petrocchi presiederà, sempre a porte chiuse nella Basilica di S. Bernardino da Siena, alle ore 15 la celebrazione, intensa e significativa, della Passione del Signore che sarà trasmessa in diretta su www.ilcapoluogo.it

Alla Preghiera Universale sarà aggiunta una speciale intenzione di preghiera “per i tribolati nel tempo di pandemia”, cioè “per tutti coloro che soffrono le conseguenze” della crisi attuale, “perché Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale sanitario, conforto alle famiglie e salvezza a tutte le vittime che sono morte”. Si chiederà a Dio di guardare con compassione coloro che patiscono, di alleviare il dolore dei malati, di dare forza a chi si prende cura di loro e di accogliere nella pace i defunti.