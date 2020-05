Si celebra oggi 23 maggio, 28° anniversario della strage di Capaci, la Giornata nazionale della legalità. Il Sindaco di Biondi, cogliendo a sua volta la proposta di Maria Falcone di dedicare questa giornata a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria, ha comunicato:

Oggi, aderiamo all’iniziativa promossa da #anci, su invito di Maria Falcone, sorella di Giovanni. A Palazzo Fibbioni, abbiamo steso un #lenzuolobianco, come in tanti comuni italiani, per ricordare la strage di #capaci e alle 17.57 osserveremo un minuto di silenzio.

“La disperazione più grande che può impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile”.

Dedicato a chi è in prima linea dell’emergenza.

Non dimentichiamo.