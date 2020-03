Il prestigioso Metropolitan Pavilion di Manhattan, sulla 18th Street, ospiterà le opere del maestro Ciccozzi per l’edizione 2020 di Scope New York.

Nella “grande mela” è il periodo dei grandi eventi d’arte che raccoglie collezionisti, galleristi e estimatori dell’arte contemporanea da tutte la parti del mondo. Con la curatela dalla casa d’aste e galleria “Prince Art Gallery” del noto gallerista e mecenate Armando Principe, Ciccozzi sarà visitabile fino all’8 marzo 2020.

La mostra di livello mondiale annovera artisti tra i più quotati e conosciuti del panorama dell’arte contemporanea. Un impegno culturale negli USA tutto italiano, anzi aquilano, che ha in serbo mostre e novità incentrate sull’arte povera e informale delle continue sperimentazioni artistiche del maestro Ciccozzi.

Ciccozzi è reduce dei grandi successi delle esposizioni internazionale di Miami e Innsbruck; ha riscosso talmente tanto successo dal pubblico americano che ha voluto accettare con slancio le proposte degli addetti ai lavori d’oltreoceano di tornare ad esporre in alcune prossime importanti manifestazioni. E sempre supportato dalla Prince Art Gallery è stato invitato ad esporre per il mese di giugno a Basel in Svizzera, uno degli appuntamenti fondamentali per il collezionismo e il mercato dell’arte contemporanea europea e punto di incontro di nuove idee e concezioni.

L’artista annuncia che per la prossima mostra che organizzerà nella sua amata città, (agosto) riserverà una sorpresa per il pubblico, non solo a livello artistico e personale, ma anche a livello culturale, dedicato esplicitamente allo slancio per una celere rinascita della Città dell’Aquila.