PIZZOLI – Si tira un sospiro di sollievo a Pizzoli (L’Aquila), dove si è vissuto in apprensione nell’ultima settimana per le sorti di Daniele Cammarota, il giovanissimo finito con la propria auto contro un albero sulla statale 80 nei pressi di San Vittorino.

Uno schianto rovinoso che lo ha portato in Terapia intensiva con una prognosi riservata. Oggi è il sindaco Gianni Anastasio, raggiunto da L’Aquilablog, a dare la buona notizia: “Gli hanno tolto il respiratore, sta respirando da solo”, dice quasi emozionato, “la situazione è molto grave, è stato molto sfortunato perché ha avuto danni a livello cerebrale, nemmeno i medici però sono ancora in grado di valutare l’entità”.

Il giovane ha subìto un secondo intervento, nella notte tra martedì e mercoledì. Il direttore del reparto di Terapia intensiva del San Salvatore, Franco Marinangeli, non si sbilancia, infatti anche Anastasio afferma che “sul quadro clinico generale rimane massima riservatezza”.

La famiglia Cammarota è arrivata da Napoli circa sei anni fa per motivi di lavoro – il padre di Daniele e delle due sorelle è impegnato nell’edilizia – e si è subito integrata in paese. Il ragazzo, di soli vent’anni, gioca con la locale squadra di calcio come centrocampista.

“È una famiglia esemplare, mio figlio è amico di Daniele, sono coetanei quindi vivo in casa quotidianamente con particolare apprensione tutta la vicenda”, ammette il sindaco.

“I ragazzi sono tutti scossi”, racconta Anastasio, “lo conoscono tutti, per la comunità è un momento triste”.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Il giovane, messosi alla guida a tarda notte dopo aver lasciato la casa della fidanzata, ha perso il controllo della propria auto finendo contro un albero, ma dai rilievi della polizia – rivela Anastasio – sembrerebbe che abbia sterzato all’improvviso, probabilmente per evitare un animale.