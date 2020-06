Tra le novità dell’orario estivo di Trenitalia, con un incremento di convogli per un turismo “green” c’è la nuova App, disponibile dal 22 giugno. Tra le funzioni il self check-in, disponibile subito per i biglietti Frecce e InterCity e presto anche per i regionali. Si effettua tramite un click sul link del viaggio nella

sezione “I miei viaggi” così il viaggiatore comunica al capotreno la presenza a bordo. Per il trasporto regionale. Il nuovo sistema di counter digitale consentirà ai viaggiatori di conoscere in tempo reale, tramite l’App, il numero dei posti disponibili a bordo. Un algoritmo mostrerà con tre colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà pieno. Con l’App è possibile acquistare il biglietto e ricevere aggiornamenti in tempo reale. Le informazioni sui treni utilizzati dai pendolari arriveranno direttamente sullo smartphone.