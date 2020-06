L’AQUILA – Il 21 giugno, solstizio d’estate, sara‘ Festa della Musica in tutta italia e anche a L’Aquila. Per la 35esima edizione di questo appuntamento, la Società dei Concerti Barattelli ha organizzato una giornata musicale che si svolgerà nel Parco del Castello, nel rispetto delle misure contro la diffusione del contagio. Finalmente, si torna a suonare dal vivo, racconta a Laquilablog il direttore artistico Fabrizio Pezzopane. Dalle 19 alle 21.30 sono previsti quattro concerti itineranti: swing, colonne sonore, tango e percussioni contemporanee. In tempo di pandemia, una occasione per animare la città, dice ancora Pezzopane.