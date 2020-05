L’AQUILA – La vita piano piano si rimette in moto, ma noi non saremo gli stessi. Per capire come gestire emotivamente questa nuova fase abbiamo chiesto alla psicoterapeuta Ilaria Carosi quale sarà l’impatto sulle abitudini e l’umore delle persone.

“Ci porteremo addosso la rabbia, ma anche paura del contagio e le restrizioni per il futuro -, dice ai microfoni di Laquilablog -, e servirà tempo per tornare spensierati”.

Ascoltiamo l’intervista