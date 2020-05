L’AQUILA – Prove di ripartenza con scenario operativo per riaprire in sicurezza le attività di parrucchieri, barbieri, estetiste, quelle che stanno organizzando in questi giorni Cna e Confartigianato. Nel corso della simulazione all’interno del salone di Giuseppe Leonetti a Sassa sono state mostrate e messe in atto le forme di sicurezza per clienti e personale.

“Tutto questo però ha un costo – ha detto a Laquilablog Agostino Del Re –, e servono misure di sostegno urgenti. A Aquila, c’è grande voglia di riaprire, con la consapevolezza però dell’estrema delicatezza di questa fase”.