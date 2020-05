“Siamo a 4 giorni dall’inizio della Fase 2, non abbiamo ancora dati che consentano di valutarne l’impatto, vedremo la prossima settimana”: così il presidente Iss Brusaferro nel punto settimanale sul Covid-19.Tasso contagi 0,5-0,7

Brusaferro aggiunge: “si va verso un numero di casi molto basso un po’ in tutte le regioni, inclusa la Lombardia ed è “importante che il Paese riparta, ma la fase 2 è molto delicata: il virus non è cambiato e violare le regole può farlo ripartire”. Infine, per la popolazione ok anche mascherine homemade, le mascherine fai-da-te realizzate in casa, purché siano «multistrato. Lo ha riferito Brusaferro, specificando che “i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso”.