L’AQUILA – “Non ha senso sperare in un vaccino che non arriverà prima di almeno un anno e mezzo -, dice il dott. Antonio Pacella, specialista in scienza dell’alimentazione -, per questo, senza paura, dobbiamo mettere in pratica il buon senso, che deve e dovrà far parte della nostra quotidianità. Abituiamoci a una nuova vita diversa da quella di prima, perché, purtroppo, a medio lungo termine nulla può essere come prima. Quello che ci sembrava strano ieri oggi è normalità. Adattarsi a tutto non significa smettere di vivere”.