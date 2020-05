Ricominciano dal prossimo 3 giugno, dopo lo stop per l’emergenza Covid, i primi esami di teoria per l’ottenimento di patenti di guida all’interno delle Motorizzazioni.

E’ quanto emerso dall’incontro a Roma tra il capo dipartimento ministero Trasporti, Speranzina De Matteo, e le associazioni titolari autoscuole e scuole nautiche.Gli esami teorici, a cui seguiranno quelli di pratica, riprenderanno in sicurezza in tutta Italia, salvo in quelle regioni che dovessero registrare ancora alti rischi di contagio.