Entro la fine della settimana gli esperti del comitato tecnico scientifico dovranno fornire il parere su come andare negli stabilimenti balneari. Al momento la misura su cui si discute rimane quella di 10 metri quadri per ogni postazione — lettini e ombrelloni — in modo da garantire il distanziamento tra i clienti che dovranno comunque prenotare in anticipo l’ingresso e comunque andare scaglionati per evitare gli assembramenti nelle aree comuni dove dovranno essere seguite le stesse regole di bar e ristoranti per quanto riguarda i posti di ristoro. Vietato l’accesso ai venditori ambulanti e a chi non ha il posto. Saranno utilizzati gli steward per regolare la permanenza sugli arenili e anche l’uso delle attrezzature comuni che dovranno comunque essere sanificate.