Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida per consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri.

E’ quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro tra governo e Regioni per la “fase 2”. Le Regioni potranno riaprire in autonomia le attività a partire dal 18 maggio, ma il governo potrà intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus Gli interventi saranno tempestivi, viene spiegato, in stretto contatto tra governo e Regioni.

Le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività, viene spiegato, perché possano riaprire nella massima sicurezza.