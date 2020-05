In arrivo 60mila assistenti civici che avranno il compito di aiutare e vigilare durante la Fase 2. In settimana sarà lanciato il bando rivolto “a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali”.

Lo annunciano il ministro per gli Affari regionali, Boccia, e il presidente dell’Anci, Decaro.

Individuati su base volontaria e coordinati dalla Protezione civile, saranno impiegati anche per sostenere la parte più debole della popolazione.