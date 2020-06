ROMA – “A distanza di circa un mese dal 4 maggio i numeri sono incoraggianti, possiamo dirlo con relativa prudenza ma con chiarezza”.

A dirlo Giuseppe Conte durante la conferenza stampa nel cortile di Palazzo Chigi. E’ infatti partita oggi la fase 3 e sarà possibile spostarsi da una regione all’altra, anche se le stazioni e gli scali rimarranno sotto stretta osservazione.

Al via anche ai viaggi negli stati membri dell’Unione Europea, negli Stati che fanno parte dell’accordo di Schengen, in Gran Bretagna, Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Discorso a parte invece per la Grecia, dove fino al 15 giugno gli italiani potranno andare ma solo osservando un periodo di quarantena.

Sparirà l’autocertificazione, ma rimarranno i divieti di assembramenti, l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso che siano accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto, il distanziamento sociale e la quarantena per chi ha infezioni respiratorie con febbre o la temperatura corporea superiore ai 37, 5 gradi.

“Il sistema ha funzionato. A distanza di un mese dal 4 maggio in cui abbiamo riaperto filiera e manifattura i numeri sono incoraggianti, non ci sono situazioni critiche in tutto il territorio nazionale. Questo ci conforta, dimostra che la strategia adottata passo dopo passo è quella giusta”.

“Colgo un rinnovato entusiasmo, c’è grande attenzione per questa socialità ritrovata: giustissimo, ci meritiamo il sorriso e l’allegria dopo settimane di sacrifici ma è bene ricordare sempre che se siamo tra i primi Paesi Ue che può permettersi di riavviare le attività è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Dico solo, facciamo attenzione: le uniche misure efficaci” contro il virus sono “distanziamento fisico e uso, ove necessario delle mascherine. Abbandonare queste precauzioni è una grave leggerezza”.

“Ci meritiamo il sorriso e l’allegria dopo settimane di duri sacrifici. Ma è bene ricordarci sempre che se siamo tra i primi Paesi europei che può riavviare le attività e le condizioni di vita in sicurezza è perchè abbiamo accettato tutti insieme di modificare in maniera radicale le nostre abitudini di vita – ha proseguito Conte.

“Chiedo a tutte le forze politiche di collaborare sulle riforme già in cantiere in Parlamento – ha aggiunto -. Ora c’è un nuovo inizio. Dobbiamo agire nel segno dello spirito del 2 giugno, nel segno della condivisione”, ha detto citando le parole del capo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella“.

“Per quanto riguarda il Mes, come ho già detto, quando avremo tutti i regolamenti lì porterò in Parlamento e con il Parlamento decideremo. Ricordo che è un prestito, vanno valutate una serie di previsioni inserite nel regolamento”.