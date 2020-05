L’AQUILA – L’Aquila riparte. Commercio al dettaglio, ristorazione, turismo, ma anche pasticcerie, parrucchieri ed estetiste. Primo giorno di serrande alzate per i negozi del centro, come per le attività situate nei centri commerciali e nei paesi limitrofi, con le agende dei professionisti della bellezza piene di appuntamenti e molti dei cittadini che hanno sì preso d’assalto bar e negozi di abbigliamento sin dalle prime ore del mattino, ma con grande senso civico e responsabilità.

L’elemento significativo della prima giornata di post lockdown è infatti che, nella maggior parte dei casi, non sono state registrate criticità, con gli aquilani che, a detta degli stessi commercianti “hanno tranquillamente rispettato le regole e gli accordi presi in precedenza”.

“Non è stato troppo difficile organizzarsi con gli appuntamenti – racconta Mirella De Angelis, che gestisce il salone Bloom Estetica e Benessere, situato sulla strada statale 17, in località Bazzano -, proprio perché ho raccomandato alle mie clienti di attenersi agli orari concordati, anche e soprattutto per avere il tempo di disinfettare i locali tra un trattamento e l’altro”.

Sia l’ordinanza regionale 56, inerente appunto le disposizioni per la riapertura delle attività del settore della bellezza, che le linee guida stilate da Inail e Istituto superiore di Sanità nei giorni scorsi e approvate dal Comitato tecnico scientifico proprio per far fronte all’emergenza sia nelle parrucchierie che nei centri estetici, hanno infatti imposto regole ben precise. Tra queste, utilizzo dei dpi, sanificazione degli ambienti e prenotazione obbligatoria.

“Grazie alla collaborazione delle persone, tutto è filato abbastanza liscio – prosegue l’estetista aquilana -, anche perché per noi si è trattato più che altro di tornare a fare quello di cui già ci occupavamo prima dell’inizio dell’emergenza. Certo, è stato tutto un po’ più faticoso per via delle mascherine e del caldo, ma in fin dei conti ricominciare è stata solo ed esclusivamente una gioia, per me come suppongo anche per molti dei miei colleghi”.

Bilancio positivo anche per Federica Beniamino, titolare del negozio di abbigliamento To Fino Shop, in via Castello.

“Sono venute a trovarmi un sacco di persone – dice a L’Aquila Blog -. Quando ieri mattina sono arrivata per aprire c’era addirittura già qualcuno che stava aspettando fuori per riuscire a entrare per primo. La maggior parte dei clienti si è poi concentrata soprattutto nel pomeriggio. Tutti però hanno agito nell’assoluto rispetto delle disposizioni dettate dalle normative in atto, quindi rispettando la fila, mantenendo il distanziamento sociale e indossando mascherine e gli altri dispositivi di protezione”.

“Speriamo che quello di ieri sia stato un buon inizio per tutti – aggiunge Monica De Vecchis, del negozio di abbigliamento Rey & V. situato all’interno del centro commerciale Piccinini, in località Bazzano -. Abbiamo lavorato tanto in modo da poter tornare a servire i nostri clienti in tutta sicurezza e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni, con entusiasmo ma anche con responsabilità. Ecco perché ci siamo organizzati per sanificare i locali e gli indumenti a ogni prova, installare dispenser con gel disinfettante all’ingresso e contingentare le entrate. Almeno fino alla fine dell’emergenza, saremo in grado di ospitare due persone alla volta e, nel caso vengano a crearsi file all’esterno, faremo di tutto per gestirle nel migliore dei modi ed evitare assembramenti”.

Stessa situazione anche nei ristoranti e nei bar dell’Aquilano che, come per l’estetica e lo shopping, hanno ricevuto le linee indirizzo per la riapertura, diffuse dopo l’accordo tra esecutivo e Regioni su quella che è già stata ribattezzata la “Fase 2bis”, in modo da avere regole chiare per tutti ed evitare disagi all’interno dei locali. In particolare, queste prevedono un metro di separazione tra i clienti, obbligo di mascherine e guanti monouso e protezioni rafforzate alla cassa, come gel disinfettante, soluzioni contactless per i pagamenti e la possibilità di istallare pannelli in plexiglass al bancone.

Tutte regole a cui, spiega il gestore del bar Pinzone di Poggio Picenze (L’Aquila) Vincenzo Sponta, “le persone hanno reagito abbastanza bene, evitando il rischio di assembramenti sia all’interno che all’esterno dei locali”.

“Tutto sommato, per essere il primo giorno, la riapertura è andata bene – conclude -. In alcuni casi abbiamo anzi dovuto addirittura sollecitare l’ingresso di quei clienti che, ormai abituati a regole più stringenti, si sono fermate sulla porta per attendere il proprio turno. Certo, l’affluenza è diversa rispetto a due mesi fa. Nel nostro caso, abbiamo registrato un calo di clientela di circa il 30 per cento, ma siamo ancora all’inizio: molti operai stanno tornando da fuori e ci vorrà ancora qualche giorno affinché tutti possano mano mano abituarsi a questa nuova fase emergenziale. Dal canto nostro siamo fiduciosi e speriamo di poter continuare a lavorare, contando anche sulla collaborazione degli altri per quanto riguarda sia l’applicazione che il rispetto delle regole poste a tutela della salute di tutti, lavoratori e clienti”.