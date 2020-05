L’AQUILA – “Come anticipato, programmato e assicurato, abbiamo portato all’approvazione della Giunta regionale le Linee di indirizzo del nuovo bando di aiuti per investimenti in macchinari, impianti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19 (Azione 3.1.1) con una dotazione finanziaria quasi raddoppiata”.

Lo comunica l’assessore alle Attività produttive Mauro Febbo che spiega: “Alla luce del problema Covid, la Regione Abruzzo mette in campo un nuovo bando con una dotazione finanziaria raddoppiata di quasi 10 milioni di euro, sempre con l’obiettivo primario di stimolare le piccole e medie imprese ad investire a favore della crescita economica, della ricerca e dell’occupazione”.

“Questo avviso – continua Febbo – rispetto al precedente è aperto a tutte le tipologie di categoria di società includendo tutti i codici Ateco, mentre prima erano limitati. Inoltre aumentiamo dal 40 per cento al 60 cento l’aiuto massimo di finanziamento con l’introduzione di ulteriori tipologie di spese eleggibili, tra cui i costi per l’adozione di misure necessarie allo smart working. Per le imprese che avevano già sostenute delle spese per la presentazione della domanda di aiuto possono benissimo essere recuperate inserendole in questo nuovo avviso. Attraverso queste Linee di indirizzo puntiamo ad utilizzare la massima semplificazione amministrativa possibile a favore delle imprese concorrenti con individuazione di una tempistica certa delle fasi procedurali”.

“Quindi – conclude Febbo – senza sosta continua il concreto aiuto nei confronti del mondo delle imprese attraverso misure adeguate e mirate per sostenere l’economia delle nostre aziende affrontando concretamente l’attuale emergenza scaturita dal virus Covid-19”.