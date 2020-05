L’AQUILA – “Già stasera dovrebbe essere firmata l’ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio che prevede che il 18 maggio possono riaprire le attività di servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti, mentre da subito possono riaprire le attività artigianali come falegnami o fabbri, anche se senza i dipendenti perché è vietato dal decreto, e che conferma la chiusura domenicale della grande distribuzione che valeva fino al 3 maggio, mentre i pubblici esercizi come le gelaterie potranno stare aperti la domenica”.

Lo annuncia l’assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo.

“Ristoranti e bar? Vorremmo far riaprire il 18 anche loro ma dobbiamo prima aspettare le linee guida del comitato tecnico-scientifico attese per giovedì”, aggiunge. (m.sig.)