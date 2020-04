ROMA – Sono attese nei prossimi giorni le decisioni del governo sull’avvio della ‘fase 2’, con le nuove regole per la “convivenza” con il Coronavirus.

La cabina di regia con gli enti locali, per un nuovo confronto sulle ripartenze, potrebbe tenersi domani, anche se un incontro non è ancora fissato e non è escluso che slitti. È invece difficile, secondo fonti di governo, che le nuove linee guida nazionali vengano annunciate già oggi.

L’idea del governo, come anticipato dal premier Giuseppe Conte, sarebbe quella di fornire un quadro entro il weekend ma il lavoro è ancora in corso e non ne sono definiti i tempi.

In giornata dovrebbe tenersi anche una riunione della task force guidata da Roberto Colao per proseguire il lavoro di approfondimento sui diversi aspetti della ripartenza.