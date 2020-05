L’AQUILA – Si è svolta questa sera la riunione promossa da Ance L’Aquila con il sindaco Pierluigi Biondi e i rappresentanti delle professioni tecniche per condividere chiarimenti e interpretazioni rispetto all’ordinanza sindacale numero 71 del 30 aprile scorso che ha previsto, tra le altre cose, l’obbligo per le imprese di effettuare test tra le maestranze per verificare la negatività al Covid-19

Nel corso dell’incontro – informa una nota dei costruttori – sono stati chiariti tutti i dubbi interpretativi relativi alla riapertura in sicurezza dei cantieri. Sono stati definiti inoltre con puntualità compiti e competenze. È stato manifestato l’auspicio condiviso da tutti i presenti che l’attività di riapertura dei cantieri possa avvenire attraverso un preventivo screening di tutti coloro che vi andranno ad operare.

Il confronto è stato proficuo e utile a rafforzare l’unità di intenti – fa sapere sempre l’Ance – . È stato sottoscritto un addendum che diventerà da domani mattina parte integrante dell’ordinanza.

Il documento porta la firma del sindaco dell’Aquila, dei presidenti dell’Ordine degli Ingegneri, Pierluigi De Amicis, dell’Ordine dei Periti Industriali, Maurizio Papale, del Collegio dei Geometri Giampiero Sansone, del componente del Consiglio direttivo dell’ordine degli architetti Giuseppe Tempesta oltre a quella del presidente di Ance L’Aquila Adolfo Cicchetti.