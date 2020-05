Una nuova riunione tra il governo e le Regioni sul Dpcm in piena notte, dopo che i governatori hanno bruscamente frenato sul testo del decreto, accusando l’esecutivo di non aver rispettato l’intesa raggiunta nella tarda serata di ieri. Al tavolo, per il governo, erano presenti il premier Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Dopo un braccio di ferro che aveva fatto tremare l’intesa tra governo e regioni sul nuovo step dell’uscita dal lockdown al via da lunedì, un nuovo accordo è stato raggiunto in tarda notte tra regioni ed esecutivo.

“Il Decreto che dovrebbe aprire da lunedì la nuova fase del Paese non corrisponde all’accordo politico raggiunto ieri”, aveva detto in serata il governatore Ligure Toti.

La riunione era partita in salita, con i governatori che minacciavano di “far saltare il banco”. Così va avanti una lunga trattativa, con una prima proposta del governo rinviata al mittente. Alla fine la soluzione è stata individuata inserendo un richiamo nella premessa del Dpcm al protocollo unitario delle regioni, che verrà poi allegato al testo del Dpcm nella sua interezza. “La verità – sostengono fonti di governo – è che alcuni governatori hanno paura delle responsabilità e volevano più garanzie, però Stefano Bonaccini” che è il presidente della conferenza delle Regioni, “è stato bravo e la maggior parte dei presidenti ci ha aiutato a chiudere”.

“Ore 3 e 20 del mattino. Finito ora il confronto tra Regioni e Governo sul Decreto che dovrà riaprire l’Italia a partire da lunedì. Nell’accordo le linee guida delle Regioni saranno recepite nel Decreto, in modo da dare sicurezza a tutti gli operatori economici con regole certe e applicabili. Al Paese serve semplicità e chiarezza. Domani vedremo la stesura finale del Decreto. Buonanotte amici”, ha scritto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.