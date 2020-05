ROMA – Arriva il protocollo nazionale per la sicurezza anti Covid-19 per i 24 mila agriturismi italiani pronti alla riapertura dopo il lungo periodo di lockdown in vista della prossima stagione estiva.

Lo annuncia la Coldiretti in riferimento all’avvio della Fase 2, per non perdere le quasi 9 milioni di presenze nelle campagne in estate durante la quale si rischia che solo il 20% degli italiani andrà in vacanza secondo Confcommercio.

Gli agriturismi, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.

Per vivere in tutta tranquillità il soggiorno nelle aziende l’associazione Terranostra di Coldiretti ha stilato un vademecum di comportamenti. Al primo posto c’è la valorizzazione e l’utilizzo degli ampi spazi all’aperto degli agriturismi in modo da garantire al meglio le misure di sicurezza con la massima distanza fra i tavoli.

Il protocollo prevede poi diverse misure precauzionali, dall’uso di igienizzanti al mantenimento delle distanze tra gli ospiti e tra i lavoratori, dalla sanificazione delle camere a quella dei dispenser di acqua nelle aree comuni; e poi ancora la disinfezione di tavoli e sedie, la pulizia delle stoviglie a temperature mai inferiori ai 70 gradi, con la gestione dei pagamenti con servizi a distanza per ridurre al minimo qualsiasi contatto con il denaro fisico.

Regole di sicurezza vengono poi indicate per l’agri campeggio, per il cibo da asporto e per la consegna di pasti a domicilio, mentre alle aziende sono state fornite anche le grafiche per i cartelloni informativi da disporre all’ingresso, nelle sale comuni e nelle camere.