L’AQUILA – Riprendersi non solo la libertà di uscire, ma anche quella di ritrovare la voglia di guardarsi in faccia e concedersi una sorta di “premio”. Cosi, dopo parrucchiere ed estetista, la parola d’ordine anche a L’Aquila. per molte. è stata la medicina estetica. La grande richiesta post lockdown ha sorpreso gli stessi addetti ai lavori.

“Tante le pazienti che mi hanno detto di sentirsi stanche e invecchiate dopo la quarantena – racconta a Laquilablog la dott.ssa Ambra Antonini, dermatologa e medico estetico dell’Aquila -, e di avere bisogno di un tocco di “freschezza” nonostante la mascherina. Tutto questo, si può fare ripristinando i volumi del viso e attenuando le rughe di espressione. Botox, peeling, filler e bio-rivitalizzazione rispondono alla richiesta dei pazienti”.