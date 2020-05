L’AQUILA – Come noto, il dpcm del 26 aprile scorso ha ampliato sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 4 maggio, il novero delle attività produttive industriali e commerciali consentite.

Per le attività produttive sospese, previa comunicazione al prefetto, è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione e, previa comunicazione al prefetto, è altresì consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

In virtù di quanto disposto dai dpcm 22/03/2020 e 10/04/2020, alla data del 3 maggio – informa una nota – la Prefettura dell’Aquila ha ricevuto 940 comunicazioni; per 882 di esse l’istruttoria si è conclusa positivamente; per 58 sono stati adottati provvedimenti di sospensione attività.

Per quanto concerne le attività produttive sospese, sono pervenute 111 comunicazioni per lo svolgimento delle attività comunque consentite per specifiche motivazioni.