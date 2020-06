L’AQUILA – “Con l’arrivo dell’estate, abbiamo ricominciato a lavorare come se fosse direttamente alta stagione. Le persone che prenotano per fare escursioni quest’anno vengono maggiormente dalla costa, probabilmente per il fatto che, con la fine del lockdown, in montagna il distanziamento è molto più semplice rispetto al mare”.

A sottolinearlo è Andrea De Bernardinis, titolare di “Escursioni da paura”, ditta individuale di ciclo-escursionismo, nata con lo scopo di permettere ai turisti, allenati e non, di visitare i posti più caratteristici situati sul Gran Sasso e, in generale, nell’Abruzzo interno.

Secondo il giovane aquilano, “il nostro territorio ha infatti tutte le carte in regola per trasformare la crisi post covid in un’opportunità di rilancio per il turismo locale”.

“Si tratta – aggiunge – di una vera e propria occasione di rilancio per i nostri paesaggi, ma anche per i borghi e l’enogastronomia locale”.