SULMONA – “Ci terrei a dire una cosa, anche se a nessuno fregherà niente. So che la voglia di uscire è tanta dopo essere stati chiusi in casa due mesi, so che tutti volete andare in vacanza, tornare dalle vostre famiglie al Sud, tornare alla normalità. Ma c’è una verità purtroppo dolorosa che i più non hanno intenzione di vedere. Chiudono gli occhi, negandola, perché fa troppo male ammettere come stanno le cose. Non siamo tornati alla normalità. Non sappiamo se, quando e come ci torneremo”.

È la testimonianza di un’infermiera di Sulmona (L’Aquila) rilanciata su Facebook da Gabriella Di Girolamo, senatrice del Movimento cinque stelle.

“La riapertura dell’Italia non è dovuta al fatto che il virus ormai si è andato a fare un giro da un’altra parte, non è scomparso. Non uccide solo i ‘vecchi’. Averlo contratto da asintomatici non garantisce l’immunità, non ci sono abbastanza prove a riguardo. Ho visto gente non indossare volontariamente la mascherina perché ‘Fa solo male, non si respira, in Svizzera nessuno la porta’. Che fine hanno fatto le urla contro i runner a inizio pandemia? Che fine hanno fatto i raduni sui balconi con la musica a palla? Che fine hanno fatto gli #andratuttobene?”.

“Lo sapete perché gli accessi nei Ps sono diminuiti? Perché i reparti stanno respirando? Perché ci è stato imposto di rimanere chiusi in casa – prosegue l’infermiera – . E in tutto ciò infermieri, medici e operatori sanitari hanno continuato a lavorare, mettendo a rischio ogni giorno se stessi e la propria famiglia, quando non vi si allontanavano spontaneamente, per la loro sicurezza”.

“E hanno continuato, continuiamo, a indossare mascherine per 8 ore al giorno e chiediamo anche ai pazienti di indossarla, per proteggere noi e loro. E voi fuori. Eppure. Assembramenti vietati? Chissene frega ho voglia di un pirlo. Passeggiata sul lago? Cavolo è pieno di gente, ma si se vanno loro vado anche io”.

“Mascherine sotto il mento, appese all’orecchio, sopra gli occhi per scherzare. Se la cosa non verrà opportunamente regolamentata, ci ritroveremo a casa un’altra volta, i reparti scoppieranno nuovamente e ciao che crisi economica. Poi non lamentatevi però. Zero buonsenso, zero umanità. Hanno aperto le gabbie, gli eroi sono tornati ad essere fantasmi chiusi in luoghi di cui non volete riconoscere la presenza, di cui temete perfino l’odore. Volevo solo credere nell’umanità.”

“Grazie di cuore, Erika per quello che hai fatto e stai facendo e per queste tue parole”, scrive la Di Girolamo, di Sulmona come l’infermiera autrice della testimonianza.

“Oggi vi scrivo con l’animo di chi condivide appieno il post di Erika, giovane infermiera di Sulmona che opera a Brescia, dunque veramente in prima linea – aggiunge la senatrice – . Mi piacerebbe che con me meditassero su queste sue parole tutti quei ragazzi che in maniera del tutto irresponsabile credono che il coronavirus sia improvvisamente scomparso dalle nostre vite, o che magari colpisca soltanto le persone anziane: non è così. Il rischio di tornare a un lock down in pieno agosto ci farebbe regredire ad una condizione che nessuno vorrebbe più. Dunque, madri preoccupate come lo sono anche io, ragazzi che credete di poter fare movida e ubriacarvi di abbracci senza mascherina, oggi vorrei che leggeste attentamente le parole di Erika”.