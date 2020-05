L’AQUILA – Si è svolta venerdì 29 maggio mattina presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo d’Aosta dell’Aquila la cerimonia di premiazione del concorso “Emergenze globali e sostenibilità come paradigma di sviluppo futuro” promosso dal Rotary Club dell’Aquila ed a cui hanno partecipato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola per affrontare il valore della sostenibilità in un contesto di emergenze e sfide epocali che attendono il nostro futuro.

Erano presenti la dirigente Scolastica, la professoressa Maria Chiara Marola e i docenti coordinatori delle classi partecipanti, il presidente del Rotary Club L’Aquila, il professor Carlo Fonzi, il presidente della Commissione Giovani del Club, l’ingegner Raffaele Marola, e i componenti della commissione stessa: il professor Massimo Casacchia, il dottor Maurizio Fioravanti, l’architetto Antonio Di Stefano e il professor Carlo Villante.



La dirigente scolastica ha ringraziato il Rotary L’Aquila per il suo impegno nei confronti delle nuove generazioni e per la valenza del concorso legato ai temi della sostenibilità. Un encomio particolare lo ha poi rivolto agli studenti e ai docenti coinvolti nel concorso per l’impegno mostrato in questa fase di difficoltà e resilienza.

Il presidente del Rotary, dopo aver elogiato l’Istituto Amedeo D’Aosta per la fattiva partecipazione al Seminario “Le emergenze globali e la Sostenibilità come nuovo paradigma di Sviluppo”, che si era tenuto nella sala ipogea del Consiglio Regionale lo scorso 31 gennaio, ha ricordato l’attenzione che il Rotary a livello internazionale e dei singoli club pone nei confronti dei giovani e delle nuove generazioni. Il Rotary Club L’Aquila, infatti, da anni propone iniziative a favore degli studenti delle scuole superiori e dell’Università, come il Ryla (Rotary Youth Ledership Awars) e il Master &Job.

Sono intervenuti quindi il presidente della Commissione “Nuove Generazioni”, l’ingegner Raffaele Marola, e il presidente della Commissione Giudicatrice, il professor Massimo Casacchia, che hanno provveduto a dare lettura delle motivazioni dei premi e delle menzioni speciali e alla consegna degli attestati e dei premi ai docenti coordinatori per la distribuzione successiva agli studenti vincitori.

Al termine della cerimonia il Rotary Club ha donato una targa ricordo dell’evento all’Istituto “D’Aosta”.