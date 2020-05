L’AQUILA – “Voglio ringraziare di cuore tutti gli imprenditori ed i collaboratori che stanno tenendo aperti negozi e attività ritenuti essenziali. Sappiamo che si tratta di un servizio importante che viene garantito con impegno e grande senso di responsabilità: li ringrazio a nome di Confcommercio l’Aquila e di tutta la Provincia. Mantenere aperta la propria azienda oggi, vuol dire mantenere vivo e funzionante l’intero nostro territorio”.

Lo scrive in una nota il presidente di Confcommercio L’Aquila Roberto Donatelli.

“Il mio pensiero va anche ai molti esercenti che hanno dovuto chiudere, penso a bar, ristoranti, negozi di vicinato, ambulanti, agenzie di viaggio e immobiliari e ad altre realtà aziendali – aggiunge -. Tutti sappiamo che si tratta di un grande sacrificio: per la stragrande maggioranza delle imprese il danno economico rischia di avere ricadute pesanti per mesi se non addirittura per anni. Ecco perché come Confcommercio, in linea con quanto richiesto a livello nazionale dal nostro Presidente Carlo Sangalli, abbiamo fatto e continueremo a far sentire la nostra voce per ottenere dalle Istituzioni un piano economico straordinario, che consenta di gestire al meglio questa emergenza a salvaguardia del nostro tessuto imprenditoriale”.

“Voglio ricordare che i nostri uffici di l’Aquila, Avezzano e Carsoli sono rimasti pienamente operativi per garantire tutto il supporto possibile alle aziende del commercio, del turismo e dei servizi, assicurando servizi e sostegno a tutti – conclude -.La battaglia per vincere questa sfida è molto dura, ma siamo convinti che insieme possiamo farcela per superare l’emergenza prima e per ripartire ancora più forti e uniti dopo”.