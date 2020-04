L’AQUILA – Non si ferma la solidarietà tra le associazioni del capoluogo. Tra queste, il Rotary Club L’Aquila che ha messo in campo nei giorni scorsi una serie di iniziative volte ad affrontare l’emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione del Coronavirus.

La somma impegnata al momento dal Club, in attesa di attivare altre iniziative in collaborazione con associazioni e club cittadini, è di 5 mila 100 euro di cui 3 mila destinati all’ospedale dell’Aquila, 1.000 al Distretto Rotariano 2090 di appartenenza e 2 mila 100 alla Croce Rossa dell’Aquila, alla Mensa di Celestino e alla Caritas diocesana, per interventi a favore delle famiglie.

“Proprio oggi verranno consegnati 30 pacchi alimentari ad altrettante famiglie del territorio bisognose di un sostegno – si legge in una nota del Rotary Club -. Il cesto pasquale contiene beni di prima necessità, come pasta, olio, farina, zucchero, legumi…, ma anche la pizza di Pasqua ed il salame aquilano. Un modo di fare e farci gli auguri di buona Pasqua. Il Rotary è grato a Simone Fioravanti del supermercato ConViene per la sua disponibilità a reperire i prodotti e a curarne il confezionamento”.