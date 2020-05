L’AQUILA – Uno stanziamento di 270 mila euro in favore del Comune dell’Aquila per il ristoro dei mancati ricavi del Centro turistico del Gran Sasso provocati dall’emergenza coronavirus. La norma è inserita all’interno della legge approvata dal consiglio regionale per il sostegno cr comparto economico, produttivo e sociale dell’Abruzzo in questa fase di ripartenza dopo la chiusura per il Covid-19. Il provvedimento è stato promosso dall’assessore alle aree interne, Guido Liris, dal vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e dal vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo.

“L’erogazione consentirà di sostenere il Centro Turistico in questo momento di particolare difficoltà dovuto al blocco causato dall’epidemia. Si tratta di un segnale importante da parte della Regione all’interno della strategia più complessiva di potenziamento dell’offerta turistica e dei servizi dell’intero sistema del Gran sasso. In questa fase era fondamentale tendere una mano all’azienda che si occupa della gestione della stazione affinché potesse superare l’impasse senza ulteriori conseguenze negative sul servizio e sullo stesso andamento aziendale. La Regione è attenta e vigile su ciò che avviene nella montagna aquilana ed è pronta a promuovere lo sviluppo sostenibile in linea con la necessaria tutela dell’ambiente”.