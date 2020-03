L’AQUILA – Va a ruba in questi giorni lo strumento per misurare l’ossigeno nel sangue. Il saturimetro, di cui qualche settimana fa si ignorava l’esistenza, non si trova più nelle farmacie e va a ruba anche on line. È diventato come una sorta di “termometro” da tenere in casa. Piccolo, a forma di molletta che, attaccato all’estremità del dito, in pochi secondi riesce a misurare la quantità di ossigeno che abbiamo nel sangue. Il fai da te, però, lascia il tempo che trova. La saturazione è un valore che va interpretato in ambito medico. Si rischia il panico o addirittura la sottovalutazione.