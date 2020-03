Chi di verde si veste di sua beltà si fida e così gli stilisti hanno fatto sfilare tutta la gamma cromatica dei verdi nelle collezioni autunno inverno 2020.

La paletta spazia dal verde scuro a quello smeraldo, al verde militare, fino al verde neon avvistato sulle passerelle di Saint Laurent.

Quindi se vuoi essere political correct, ma anche cool, preparati a divertirti con il verde, sfoggiandolo anche nei total look, come quello proposto da Givenchy in completo giacca e pantalone o come quello proposto in passerella da Dior, in tartan verde e nero.

Come non ricordare la bellissima Jennifer Lopez durante la sfilata di Versace a Milano con un iconico abito floreale! Questo per far capire anche che il verde sostenibilità e l’attenzione della natura saranno i pilastri del settore nell’immediato futuro.

