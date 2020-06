L’AQUILA – “La ‘lezione’ che ci sta insegnando il Covid, deve far capire l’importanza della sanità territoriale, racconta a Laquilablog il Dott. Antonello Bernardi direttore del Centro di Riabilitazione della Asl aquilana, “la medicina territoriale va ripensata, accentrare le risorse sugli ospedali può mostrare una serie di limiti”.

“I distretti sanitari sono fondamentali per il territorio aquilano, dice ancora Bernardi, “vanno però, implementati con strumenti per la diagnostica e soprattutto con il personale. La medicina territoriale è una sentinella fondamentale, senza le quale il sistema pubblico non può reggere”.