L’AQUILA – Il territorio aquilano avrebbe tutte le carte in regola per “ affrontare” con successo il turismo montano in tempo del Covid. Il Gran Sasso è pronto a tutto questo?

“Da domani riparte la funivia ma con soli con 13 posti separati nel rispetto delle distanze anticontagio – dice a Laquilablog il presidente del Centro Turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli-. Inoltre a luglio apriremo le seggiovie Scindarella e Fontari per il trasporto in quota di bici e persone. I parcheggi, però, rimarranno a pagamento.”

