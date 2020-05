L’AQUILA – “Sono molto soddisfatta per l’approvazione, in commissione congiunta Finanze e Attività produttive, dell’emendamento a mia firma e del collega Zardini che impone alle aziende che usufruiranno del prestito Sace la non delocalizzazione”.

Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, a margine dei lavori a Montecitorio per la conversione del decreto Liquidità.

“È un passo importante – sottolinea la deputata Pd – nella direzione auspicata da tante lavoratrici e lavoratori dei call center, contact center e altre aziende. Passa il principio sacrosanto che se chiedi aiuto allo Stato e ai suoi contribuenti, devi anche garantire i livelli occupazionali evitando di delocalizzare una volta ottenuti i finanziamenti richiesti. Questo emendamento è sacrosanto e spero che il post emergenza coronavirus ci regali un’Italia più giusta e più equa.”