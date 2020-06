L’AQUILA – Divertimento e tanto movimento. Tra i centri estivi per bambini riaperti nell’Aquilano c’è anche quello organizzato all’area sport di Monticchio, con meno iscritti rispetto agli anni passati, ma con tante nuove attività sportive da proporre ai piccoli ospiti, per trascorrere in compagnia la bella stagione. Dal calcio al basket, passando anche per il volley, il rugby, la danza e la mountain bike.

“Quest’anno seguiamo in totale 80 bambini – spiega a L’Aquila Blog Simone Passacantando, responsabile del progetto insieme a Paquale Villa -. Negli anni passati i numeri erano molto più alti, ma anche noi abbiamo risentito del covid e delle sue conseguenze e ci siamo dovuti pertanto adattare alla situazione, rimodulando l’offerta e incentrandola principalmente sullo sport e, al contempo, attuando tutte le misure anti-contagio necessarie al normale svolgimento delle attività”.

Al centro estivo 2020 Area, infatti “i bambini sono monitorati a 360 gradi, sin dal loro arrivo al mattino”.

“All’ingresso ci occupiamo di misurare la temperatura con appositi termoscanner e facciamo in modo che tutti, prima di entrare procedano a igienizzarsi le mani – aggiunge il responsabile -. Ad ognuno di loro abbiamo poi regalato un kit sportivo da utilizzare singolarmente nel corso delle attività, sia per manenere il distanziamento sociale sia con l’intento di regalare loro un po’ di felicità”.