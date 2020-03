L’AQUILA – Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo finanzia ulteriori 11 interventi in difesa del rischio idrogeologico e della costa, per un totale di 1.545.000 euro.

“Si tratta di ulteriori interventi ritenuti prioritari – dice in una nota il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis – dai servizi di Genio Civile delle provincie di Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara, finalizzati ad assicurare al territorio regionale un miglioramento del grado di sicurezza dell’assetto idraulico e idrogeologico”.

“Devo ringraziare il Dipartimento tutto ed in particolar modo il direttore, Ing. Emidio Primavera, insieme ai dirigenti Ing. Carlo Giovani, Ing. Carlo Misantoni e Ing. Vittorio Di Biase e tutti i loro collaboratori, per l’attenzione mostrata e la dedizione al lavoro in questo particolare momento di difficoltà che sta vivendo tutto il paese”.

Di seguito l’elenco degli interventi.

PROVINCIA DI TERAMO

· Lavori urgenti per la protezione spondale del fiume Salinello, località Floriano (Campli) – 200.000 €

· Lavori di ripristino e protezione arginatura fiume Fino, località Castiglione MR – 50.000 €

· Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti zona centro e sud, Silvi – 425.000 €

· Lavori di ripristino caduta massi strada comunale, località Poggio Umbricchio (Crognaleto) – 15.000 €

PROVINCIA DI CHIETI

· Intervento urgente su laghetto fiume Treste, località Castiglione Messer Marino – 230.000 €

PROVINCIA DI L’AQUILA

· Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria Sulmona/Terni, località del Comune di Molina Aterno e Castelvecchio Subequo – 25.000 €

· Intervento per Servizi di Piena e Manutenzione Idraulica per parziale demolizione dell’argine nel fiume Sagittario, località Capo Canale – 75.000 €

· Condizioni di pericolosità geomorfologica strada comunale Campotosto-Ortolano – 200.000 €

PROVINCIA DI PESCARA

· Segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità su S.R. 5 KM 202+900, comune di Scafa – 70.000 €

· Intervento somma urgenza nel comune di Pianella, centro storico – 180.000 €

· Intervento di manutenzione idraulica su fiume Pescara – 75.000 €