AVEZZANO – Confagricoltura L’Aquila in collaborazione e con il contributo della Onlus senior “L’età della Saggezza” ha lanciato la sottoscrizione “Aiutiamoli per aiutarci” per comprare dispositivi medicali utili ai reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali.

La generosa partecipazione degli agricoltori della nostra provincia e dei dipendenti dell’organizzazione ha consentito di acquistare 1.000 mascherine FFP2 e 16 ventilatori CPAP Dreamstation.

Ha coordinato l’iniziativa ed i rapporti con le direzioni mediche dei presidi ospedalieri di Avezzano e Sulmona il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale Mario Quaglieri.

Il presidente di Confagricoltura L’Aquila Fabrizio Lobene accompagnato dal direttore Stefano Fabrizi ha consegnato i presidi medici all’ospedale di Avezzano, mentre il vice presidente Fabio Pinosa Pingue accompagnato dall’agricoltore Daniele Salutari e Umberto Margiotta ha fatto la consegna all’ospedale di Sulmona.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei nostri agricoltori e dei dipendenti alla nostra colletta” afferma Fabrizio Lobene.

“Siamo consapevoli di vivere in un incubo che sta stravolgendo le nostre vite che sono nelle mani dei Medici, Infermieri, Operatori sanitari e tutti coloro che a vario titolo lavorano nella sanità”.

“Il nostro è un piccolissimo gesto per aiutare ad aiutarci a uscire indenni da questa epidemia, per questo li ringrazio. Un pensiero di gratitudine lo rivolgo agli agricoltori, ai collaboratori e alla nostra Onlus seniore L’Età della saggezza che con generosità hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa”, conclude il presidente Lobene.