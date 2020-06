L’AQUILA – Il 15 giugno prossimo riapriranno sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, discoteche e arene e la Conferenza Stato regioni ha approvato le ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ che, oltre alla mascherina obbligatoria per tutti gli spettacoli al chiuso, prevedono altre misure da attuare per scongiurare il rischio di contagio da Covid-19.

La mascherina sarà obbligatoria per tutti gli spettatori. In base alla necessità di mantenere il distanziamento di almeno un metro dovranno inoltre essere riorganizzati tutti gli spazi, sia di accesso che di uscita e le persone dovranno sedersi alla distanza di almeno un metro, tranne i familiari o comunque conviventi, salvo separazioni in plexigas che garantiscano la sicurezza.

L’eventuale interazione tra artisti e pubblico dovrà inoltre garantire “il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri”.

Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo di spettatori è 1.000, pur sempre “installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione”. Nei guardaroba, infine, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti”. Gli attori andranno in scena indossando i guanti.