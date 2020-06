L’AQUILA – Con il Movimento cinque stelle “stiamo dialogando su molti fronti che riguardano l’azione del governo nazionale. Per le alleanze locali loro hanno in corso una loro riflessione, sempre nazionale. Noi siamo assolutamente aperti all’ipotesi”.

Così il segretario regionale del Partito democratico Michele Fina, che in un’intervista a L’Aquilablog a conclusione del primo anno alla guida del partito parla delle amministrative, che in Abruzzo interesseranno comuni importanti come Avezzano (L’Aquila) e Chieti, delle vicende interne, a partire da quelle dell’Aquila dove si sono registrate tensioni nelle ultime settimane, e del quadro nazionale.

“Se i sondaggi suggeriscono di abbandonare l’idea di partito di massa a lungo inseguita dal Pd? L’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere indica un Pd al 21,3% e la Lega a soli due punti sopra. Appena un anno fa il Pd veniva dato sotto il 20% e la Lega addirittura sopra il 40%. Due anni fa il Pd si è fermato al 18% e da allora ci sono state una scissione e diversi abbandoni”, ricorda Fina. “Ma evidentemente anche molte nuove adesioni e la conquista di milioni di elettori. Ma tutto questo oggi conta zero. Siamo in emergenza e quello che importa è la risposta alla recessione, il pagamento della cassa integrazione e la difesa dei posti di lavoro, la liquidità per artigiani e commercianti che vanno aiutati a non mollare, le lavoratrici e i lavoratori della cultura che devono essere riconosciuti e sostenuti, il turismo che è il comparto più duramente colpito ma che può trovare, se non abbandonato, nuove strade di crescita”.

Il segretario nazionale Nicola Zingaretti “con umiltà ha tenuto in vita una forza politica che qualcuno voleva sciogliere, l’ha fatta crescere, ha accettato la sfida del governo dopo l’implosione dell’esperimento ‘giallo-verde’ e soprattutto ha unito il partito come non lo è mai stato dalla sua nascita”, fa osservare il segretario regionale dem, che sull’ambiguità ideologica molto rimproverata da sinistra riflette: “Il Pd finalmente ha iniziato a ridefinire la sua identità (prezioso il lavoro di Cuperlo), ha ricostruito un rapporto forte con i corpi intermedi, ha recuperato la fiducia di una parte importante del suo popolo. La collaborazione con i 5S non è un compromesso ma una sfida: non è facile trovare su ogni cosa punti di incontro ma abbiamo affrontato e stiamo affrontando insieme la crisi più complessa dal dopoguerra. E non oso immaginare come avrebbe potuto affrontarla un ipotetico governo Salvini”.

Come osservi e analizzi le divisioni nel Pd dell’Aquila? La mossa di Pietrucci, poi la mano tesa a Di Benedetto, ma in fondo le lacerazioni che permangono e una ferita – quella delle elezioni 2017 – che nonostante il tanto tempo trascorso ancora non sembra rimarginarsi…

All’Aquila, dove lo strappo del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, rientrato nel giro di 24 ore, appare comunque un segnale di malessere, “osservo un Pd che ha preso un nuovo slancio con la segreteria di Emanuela Di Giovambattista“, dice Fina. “Grazie al suo lavoro ma anche grazie alla disponibilità di tutti a dare una mano. Molte iniziative, sollecitazioni all’amministrazione comunale e dialogo con la città”.

“Solo ieri – aggiunge – abbiamo ragionato con studenti, dirigenti scolastici e comitati del tema capitale delle scuole e della loro ripartenza a settembre. Tutti hanno notato una nuova coesione e un lavoro corale; la controprova è il nervosismo della destra aquilana di fronte ad un’opposizione più dinamica. Infatti aumentano e si aggravano le divisioni della maggioranza e i Consigli comunali che vanno a vuoto. La vicenda Pietrucci mi sembra rientrata e Chicco Di Benedetto è un amico e un alleato. Il Pd è un partito coalizionale: lavora cioè sempre per unire e allargare il centrosinistra”.

Che orizzonte immagini per le elezioni politiche? Si arriva al termine della legislatura? Parliamo anche di te, tentasti la candidatura in Parlamento ma il meccanismo delle primarie non ti premiò, da segretario regionale pensi di riprovarci, e magari con la possibilità di un posto sicuro?

“Penso che la legislatura arriverà alla sua naturale conclusione”, afferma poi rispondendo alla domanda su quale orizzonte immagina per le elezioni politiche, aggiungendo, quando gli viene chiesto se sarà della partita, che “di candidature parleremo solo quando ci saranno le elezioni. Ad oggi non sappiamo nemmeno quale sarà la legge elettorale. Una politica che, di fronte a questa emergenza, pensa e parla dei destini personali mi fa schifo”.

La vicenda Palamara, poi, che ha coinvolto l’abruzzese Giovanni Legnini dello stesso Pd, secondo Fina suggerisce che “la riforma del Csm non è più rinviabile”, sostenendo che l’attuale commissario alla Ricostruzione del Centro Italia “abbia più volte spiegato il senso delle sue parole. La strumentalizzazione vittimista di Salvini è solo propaganda”.

Sul fronte delle amministrative dell’autunno prossimo, poi, Fina rileva come “a Chieti ed Avezzano il Pd ha già indicato propri candidati da sottoporre alla valutazione della coalizione. E si tratta di personalità forti e rappresentative: il dottor Diego Ferrara per Chieti e l’avvocato Roberto Verdecchia per Avezzano. In entrambe le città ci sono anche altre significative proposte, di altri partiti o movimenti civici. Nelle prossime settimane troveremo certamente una sintesi”.

“Nella nostra regione i rapporti tra Pd e 5S e tra Pd ed altri partiti del centrosinistra sono tra i migliori d’Italia quindi ci sono tutte le condizioni per il dialogo tra noi”, conclude il segretario regionale. “Di fronte a noi invece c’è una destra divisa e litigiosa, nonostante parliamo di città storicamente non facili per il centrosinistra. In una di queste, cioè ad Avezzano, ricorderà che si va al voto perché un’amministrazione di centrodestra è caduta per sgambetti interni, determinando un lungo commissariamento. Diciamo che le vittorie delle destre degli ultimi anni sono state generate molto dal vento nazionale che c’era. Vedremo cosa racconteranno adesso ai tanti cittadini stanchi e delusi dall’incapacità di occuparsi dei loro problemi”.