FRANCAVILLA AL MARE – L’ambulatorio di Diabetologia del distretto sanitario di Francavilla al Mare (Chieti), ubicato nella sede distaccata dell’Istituto Padovano, in piazza San Franco, già curato dalla specialista Anita Minnucci, è stato potenziato grazie all’acquisizione di una seconda specialista, Antonella De Gregorio.

L’ambulatorio è aperto agli utenti il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30.

Alla prima visita diabetologia si accede con impegnativa del Sistema sanitario prenotando tramite il Centro unico di prenotazione (Cup).

Attraverso il Cup di 2° livello, quando necessario, l’ambulatorio provvederà in autonomia a programmare le successive visite di controllo. Nell’ambulatorio saranno distribuiti i presidi necessari al monitoraggio della patologia diabetica.

Tale attività sarà garantita previa stesura del relativo piano terapeutico oltre che nei giorni di presenza delle due specialiste, anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00.

La dottoressa Antonella De Gregorio, aquilana, nella giornata di lunedì e martedì, previa autorizzazione e prenotazione presso il punto unico di accesso del distretto sanitario, garantirà inoltre la visita diabetologica domiciliare in favore di utenti non trasportabili e/o in gravidanza a rischio con complicanze diabetologiche.

Da mercoledì 1° luglio prossimo presso il centro prelievi del distretto sanitario sarà possibile effettuare la curva da carico di glucosio a tre dosaggi e/o in gravidanza previa misurazione della glicemia a digiuno tramite stick.

L’accesso alla prestazione avviene sempre tramite richiesta su ricettario del Sistema sanitario regionale e prenotazione tramite Centro unico di prenotazione.

L’ambulatorio va a integrare il Servizio di Diabetologia territoriale di Chieti (presso l’ex ospedale Pediatrico) la cui responsabilità è affidata alla diabetologa Anita Minnucci. Rimangono attivi i punti di distribuzione dei presidi per diabetologia nell’ex Pediatrico e nella sede di Miglianico del distretto sanitario.