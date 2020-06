L’AQUILA – “Io non sono vittima del Pd, molto probabilmente sono vittima della mia correttezza. Alle primarie lui è stato supportato dal partito contro ogni legittimo principio delle primarie stesse, e io molto probabilmente, tatticamente, se avessi fatto saltare il banco, facendo cioè un percorso alternativo, oggi molto probabilmente staremmo a discutere di altro. Avrei forse ottenuto un risultato ma non avrei rispettato le regole”.

Rievoca la scelta del candidato sindaco del 2017, quando una partita iniziata in vantaggio anche per le lotte interne al centrosinistra è finita con una sonora sconfitta al ballottaggio, il consigliere regionale Americo Di Benedetto per rispondere a Pierpaolo Pietrucci, che tendendogli la mano dopo una rottura coi dem durata il tempo di una notte ha detto: “Mi auguro che ci possiamo ritrovare insieme, siamo stati entrambi vittima di errori monumentali commessi dal Partito democratico”.

Alle primarie di tre anni fa i due erano i principali contendenti per la candidatura a sindaco dell’Aquila del centrosinistra e Di Benedetto la spuntò, salvo soccombere a sorpresa al ballottaggio contro Pierluigi Biondi di Fratelli d’Italia, che oggi guida la città.

“Il problema non è la collaborazione, io non sono Americo Di Benedetto in quanto tale, sebbene noto sempre da parte di alcuni, che non riconosco neanche politicamente, un livore e una non considerazione della realtà”, dice in una intervista a L’Aquila Blog, in cui seppur indirettamente commenta i contenuti della chat del Pd in cui Carlo Benedetti ha scritto che “è scomparso dalla scena politica”.

“Se qualcuno non vede la realtà ha qualche problema nei miei confronti, io sarei scomparso dopo aver preso 3mila voti solo in città? È surreale e non lo commento perché non lo riconosco”, afferma Di Benedetto.

“Ho una struttura politica importante fatta di tante persone di cui sono semplicemente la sintesi, abbiamo ottenuto tanti risultati – aggiunge – facciamo politica in modo costruttivo e non distruttivo, non generiamo cenere per ripartire, la città e il territorio vanno protetti perché democraticamente c’è qualcuno che in questo momento li deve governare e poi dovrà dare il conto di quello che ha fatto. Già su questo ci sarebbe un bel capitolo da aprire, differenziando il consenso di pancia rispetto a quello ragionato, che genera meno contrapposizione ma alla fine è sempre la strada che può dare una prospettiva di governo”.

“Abbiamo un gruppo molto ben organizzato”, ricorda Di Benedetto, “e proviamo a dare il nostro contributo, se oggi dovessi valutare quello che è successo dovrei dire che il Pd continua ad avere problemi”.

“Io ho percepito di avere un profilo di indegnità perché la storia del Pd aquilano è differente dalla mia, liberale e democratica”, rileva ancora a proposito del fatto che nel partito aquilano non è mai stato accettato fino in fondo, “ma se nel Pd iniziano ad avere problemi anche altre posizioni, più assonanti con la consuetudine aquilana, allora qualcosa non funziona più! Ma non dico che non funzioni nel Pd, quanto nel Pd aquilano”.

“Il dato di fatto è che nell’ambito del Pd, al di là dei mercanti di parole e dei filosofi della politica senza mai aver assunto una responsabilità, sempre ai margini ma sempre nell’utilità della politica, il confronto non regge rispetto a Pietrucci, a cui si può dire tutto tranne che non abbia consenso”, fa osservare Di Benedetto, “dentro al Pd è l’elemento più rilevante”.

“Al di là dei ciarlatani della mediocrità della politica – aggiunge – , la politica si fa coi consensi! Il consenso del nostro gruppo è strutturato, un gruppo che prende 3mila voti all’Aquila città, li ha presi solo il Pd e Guido Liris, cioè un partito con quelle radici e un vice sindaco in carica con la mobilitazione del sindaco, della Di Cosimo, poi liquidata, la Mannetti, Piccinini, tutti assessori, e chi più ne ha più ne metta!”.

“Dove vivono?” insiste rivolgendosi ancora a Benedetti, pur senza mai citarlo, “lo stesso vale per le considerazioni che hanno fatto su Pietrucci, con cui non ho rapporti politici, solo di contiguità in Regione che si limitano all’educazione di un saluto, però obiettivamente è tutto il resto ad essere un problema. Conta sempre il consenso e c’è una certezza, nell’area politica del centrosinistra all’Aquila i voti, piaccia o non piaccia, ce li hanno due persone. Naturalmente non come singoli ma come capacità di aggregazione”.

“Poi è chiaro”, aggiunge senza mezzi termini, “il richiamo della foresta Americo Di Benedetto non ce l’ha, purtroppo prendo atto che qualcuno ancora ce l’ha”.

Sullo strappo di Pietrucci, tornato poi sui suoi passi, Di Benedetto rileva come “le cose in politica le annunci quando sono al 200 per cento sicure, anche perché le prepari, non sono il frutto di uno stato d’animo, la prima domanda che ci si dovrebbe è con chi abbia condiviso questo percorso. Rimanere nel guado significa dover dare due giustificazioni, con chi e cosa avresti fatto e perché poi non lo hai fatto e non hai dato la possibilità ad altri di farlo!”.

E sulla necessità di riprendere un dialogo con il resto del centrosinistra in vista delle comunali, alle quali ormai mancano solo due anni, il consigliere della lista Legnini Presidente mette subito in chiaro che “oggi non c’è nessuno, in ambito allargato, che possa vantare, se non per personale etichetta consolidata, il diritto alla designazione”.

“Noi non subiremo le scelte di nessuno – aggiunge a chiare lettere – saremo sicuramente parte attiva e decisionale finalizzata a costruire un nuovo governo cittadino in funzione di una legittima e chiara alternativa ormai necessaria e sotto gli occhi di tutti”.

“A tre anni di distanza le dichiarazioni fatte in campagna elettorale dal centrodestra non hanno trovato dei riscontri oggettivi, e lo dico, come al mio solito, in maniera elegante!”, dice, “c’è quindi tanto da costruire e saremo della partita. Siamo una forza che sprigionerà tutta la sua energia per migliorare la condizione della nostra città, fuori dalle logiche di appartenenza. L’Aquila è metropolitana culturalmente ma stavolta credo che esprimerà una scelta sulle persone e non sui partiti, e stavolta lo farà ancora di più perché chi è stato morso dalla vipera ha poi paura anche della lucertola”.