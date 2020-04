Designer giapponese crea modello gratuito visiera anti-virus

Gli operatori sanitari di tutto il mondo stanno mettendo le loro vite in pericolo per combattere covid19, ma la loro battaglia continua a essere combattuta in salita poiché una carenza di forniture mediche minaccia di interrompere un sistema già sopraffatto. Il designer giapponese Tokujin Yoshioka ha voluto fare qualcosa per aiutare e ha creato un modo semplice e facile per realizzare mascherine per il viso.

“Sono grato agli operatori sanitari coraggiosi e dedicati alla lotta contro la malattia contagiosa”, afferma Yoshioka . “Vorrei condividere la mia semplice e veloce idea di visiera per situazioni di emergenza con carenza di forniture mediche.”

Gli schermi facciali sono in genere realizzati con più parti e sarebbe difficile da creare e assemblare a casa. Ma la brillante idea di Tokujin Yoshioka semplifica notevolmente il design, permettendogli di essere tenuto in posizione con occhiali ordinari. Bastano solo 3 passaggi per creare e possono essere realizzati con materiali minimi. Basta stampare il modello, posizionarlo sopra un foglio di plastica trasparente (anche un legante di plastica trasparente funzionerebbe), tagliare lungo le linee guida e attaccarlo agli occhiali.

Yoshioka ha reso il modello disponibile per il download qui . Non è richiesta alcuna tassa o autorizzazione.