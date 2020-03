di Isabella Benedetti – La primavera impazza ovunque, dispettosa. Dissemina beffarda magici colori e suadenti odori su una terra ignara del suo male. Stordisce e ammalia un popolo condannato alla clausura, come il canto delle sirene di Ulisse. Non si può uscire, vietato ogni contatto sociale, perché l’esterno è un ritratto mistificatore come quello di Dorian Grey, falso ingannevole, surreale. La terra, bella e severa, ha schierato le impietose Parche a recidere fili di fragili vite. “O Natura, o Natura, perché non rendi poi ciò che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi?” gridava Leopardi ad una natura prima benevola e poi crudele nel passaggio dall’età dei sogni a quella della ragione.

Ma è la natura ad essere cattiva o siamo noi? Noi che l’abbiamo sfruttata, umiliata, piegata al nostro servizio, intossicata di milioni di veleni, non siamo forse noi ad averla offesa e ad aver provocato una sua reazione? Ora è lei a presentarci il conto, si ribella, ci punisce per la nostra stoltezza mettendo in campo la sua arma peggiore, un nemico invisibile, difficile da combattere perché non ha forma, né colore, né odore. Un virus piccolo piccolo che si fa beffa del più temuto gladiatore. L’impotenza e la rabbia ci fanno chiedere “perché?” Il “perché” è la nostra domanda quando siamo posti davanti ad un dolore, che non sappiamo elaborare né darne giustificazione. Vorremmo avere delle risposte adeguate, una giusta soddisfazione, con la stessa aspettativa di un bambino che nella fase di sviluppo della cognizione pone un “perché?” imbarazzante verso il suo genitore.

La vita al tempo del virus è strana, noi siamo in balia di tante emozioni. Una vita a costruire le nostre storie in un’esasperazione individualistica, anime sole anche fra milioni di persone, ripiegati su noi stessi, comunicativi per “connessioni”. Non ci parliamo più personalmente, poniamo filtri alle nostre frasi, ergiamo ostacoli al nostro cuore. La fretta, l’indifferenza, la superficialità ci hanno divisi gli uni dagli altri, hanno edificato invalicabili muri. Una cena in pizzeria o al ristorante offrono sempre lo stesso scenario: tavolate di persone vicine ma lontane, piegate sul telefonino, sono le nuove maschere che indossiamo, i mezzi che utilizziamo a cui affidare una frase tronca e sgrammaticata per esprimere un pensiero, una faccina, un emoticon a sintetizzare uno stato d’animo. Per una beffa del destino sono gli unici mezzi che abbiamo ora per avere contatti, per mantenere coesione. Ora, che vorremmo un abbraccio, una stretta, una consolazione. Ora, che vorremmo una spalla su cui piangere, un orecchio che ascolti le pene e le paure. “ E’ proprio vero che dobbiamo perderle le cose per apprezzarle? E’ nell’animo umano? Ma impareremo la lezione, impareremo a stenderci la mano?” Perché se tutto questo ha un senso, tutto una ragione, dobbiamo carpire un insegnamento da questo momento di dolore.

Ci arrivano notizie di una guerra che falcia migliaia di persone, tante vite spezzate senza il conforto di un bacio, una carezza…sole. Guardo in tv meste colonne di dolore, mi opprime un peso in petto, mi si spezza il cuore. E a chi minimizza affermando che a morire sono soprattutto anziani, persone con malattie pregresse, quasi fossero cose inutili, rami secchi, pesi di una società giovane, rampante, votata all’utile e al profitto, rispondo “Avete mai visto la bellezza di un bosco d’autunno, le mille colorazioni del fogliame?” Perché se le foglioline tenere sono tutte uguali, le foglie d’autunno sanno essere diverse le une dalle altre, speciali, raccontano ognuna la loro storia scritta coi solchi e i loro colori.

Quando intoniamo cori affacciati sui balconi e inni identitari sventolando tricolori, recitiamo anche una preghiera, dedichiamo un pensiero a chi muore di fuori per onorare la sua anima come fosse un nostro caro, come fosse un nostro amore.

Sovrani nei nostri piccoli regni, che ora sono anche le nostre prigioni, rimoduliamo i tempi di azione, riscopriamo quali siano i veri valori. Rieduchiamoci ad uno stile di vita diverso, dimentichiamo la fretta, riprendiamoci il tempo migliore: quello della lettura, la passione per un’arte, un hobby, curiamo una pianta, coltiviamo un fiore. Parliamo ai nostri figli, ascoltiamo un genitore, facciamolo con pazienza, cogliamo le loro espressioni, inondiamo la casa di musica, facciamo entrare il sole. E quando la malinconia della sera ci assale accogliamola come un’amica, non avversiamola, tratteniamola un po’ nel petto, lentamente scivolerà via e ci farà apprezzare la luce, il chiarore del domani. Mentre ora agogniamo il conforto di un abbraccio, il calore di una stretta di mano, la dolcezza di un bacio, impariamo cos’è la pazienza, la calma, ad aspettare. Salutiamo un vicino, sorridiamo ad un passante, ascoltiamo il racconto di un amico e mostriamo comprensione al prossimo. Forse non salviamo il ondo, ma addolciamo il nostro cuore, il dolore non si supera che con dosi di più amore.