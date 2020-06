L’AQUILA – “Mentre siamo costretti ad affrontare un assurdo e per nulla costruttivo ostruzionismo delle destre al decreto Scuola, sono molto soddisfatta per l’approvazione di un mio ordine del giorno che impegna il governo alla ricostruzione delle scuole di ogni ordine e grado nei crateri sismici dei terremoti del 2009 e del 2016/17″.

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Per accelerare nei tempi di realizzazione delle opere abbiamo un estremo bisogno di semplificare e visto che spesso, nonostante le semplificazioni, non si procede, ho sollecitato di verificare l’istituzione della figura del Commissario per le scuole dei terremoti – scrive- -. Già in questo decreto c’è una norma importante. I sindaci potranno agire da commissari per le opere di messa a punto degli istituti scolastici in vista dell’inizio dell’anno scolastico a settembre”.

“Il mio è un invito al governo a utilizzare tutti gli strumenti che ha a disposizione per accelerare la ricostruzione edilizia scolastica. Anche perché i ragazzi distanziati nei Musp ancora non riescono a tornare nelle scuole in muratura. Aggiungendo disagio a disagio”, conclude.