Cinque miliardi di euro per il turismo e la cultura. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nel contesto del decreto legge Rilancio, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, importanti misure per il sostegno ai settori della cultura e del turismo, gravemente colpiti sin dagli inizi dell’emergenza coronavirus a causa della significativa contrazione degli arrivi internazionali a cui si sono poi aggiunte le chiusure dovute alle misure di contenimento del contagio.

“Ci dobbiamo preparare – aveva detto negli scorsi giorni il Ministro Franceschini -, ad un’estate italiana”. E allora speriamo che le molte idee, proposte, visioni e progetti concreti che scaturiranno grazie alle misure per la cultura e il turismo si possano tradurre nella realtà in atti e fatti concreti.

Come? Ecco le misure dedicate alla cultura del DL Rilancio.

IL FONDO TURISMO

L’articolo 185 del decreto inizia a parlare di cultura con l’istituzione di un Fondo Turismo: “una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive”. Tale fondo potrà essere incrementato di 100 milioni di euro per il 2021, presi dal Fondo sviluppo e coesione. Il decreto inoltre conferma le misure che Franceschini aveva anticipato lo scorso 6 maggio durante la sua informativa al Senato: il tax credit vacanze (fino a 500 euro a famiglia per soggiorni presso strutture ricettive italiane); l’esenzione IRAP per imprese e lavoratori autonomi con ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di euro; esenzione TOSAP per bar e ristoranti; contributi a fondo perduto per imprese e operatori turistici con fatturato fino a 5 milioni di euro; agevolazioni fiscali, sospensione dei versamenti ed estensione dell’uso dei voucher.

LE SOVVENZIONI PER I COMUNI

Una buona notizia arriva anche per i Comuni. Si legge infatti all’articolo 187: “nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19”.

DECRETO RILANCIO: IL FONDO CULTURA

Sempre all’art. 187 si parla dell’istituzione di un Fondo Cultura (aperto anche a contributi privati): 50 i milioni in dotazione per il 2020, con possibilità di incremento di altri 50 per il 2021, con l’obiettivo di promuovere interventi per “la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale”.

IL FONDO EMERGENZIALE

È prevista inoltre l’istituzione di un fondo emergenziale a favore delle imprese e delle istituzioni culturali che andrà a sostegno della filiera dell’editoria, delle librerie, dei musei e dei luoghi della cultura, per dare ristoro a chi ha subito grosse perdite (spettacoli, fiere, congressi e mostre). 100 i milioni per il funzionamento di musei e luoghi della cultura nel 2020, che hanno sofferto della mancata bigliettazione; mentre per lo spettacolo si guarda addirittura al 2022. Punto importante questo, che vede l’istituzione di un Fondo Emergenza per cinema, spettacolo e audiovisivo con una messa in campo di 245 milioni di risorse, incrementali di 50 milioni) e che sottolinea l’importanza della ricerca culturale del presente, enormemente danneggiata dalla situazione in corso.

IL FONDO DI GARANZIA

Per le industrie culturali e creative si prevede lo stanziamento incrementabile di un fondo di garanzia che consenta alle banche di dare prestiti a lungo termine a favore delle imprese culturali e creative, o finanziamenti per l’innovazione culturale. Le imprese con ricavi tra 0 e 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi non sono tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e dell’acconto IRAP 2020.

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Capitale italiana della cultura: il titolo conferito a Parma per il 2020 è riconfermato per il 2021, mentre la selezione in corso che avrebbe dovuto riguardare il prossimo anno ovviamente si intende riferita per il 2022.

LA NETFLIX DELLA CULTURA

Confermata anche la volontà di realizzare una piattaforma, una Netflix della cultura, per sostenere le industrie culturali e creative ed i lavoratori della cultura e del mondo dello spettacolo. Per questo scopo il MIBACT avrà a disposizione 10 milioni di euro.

IL SOSTEGNO AGLI ARTISTI E ALL’EDITORIA

È inoltre previsto il sostegno agli “ad artisti, interpreti, esecutori dell’area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area audiovisiva”, mentre nelle misure per l’editoria è previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. Inoltre: “per i teatri, i cinema, le associazioni e le fondazioni culturali con un fatturato fino a 5 milioni di euro è previsto un credito d’imposta del 60% delle spese per gli affitti degli immobili in cui si svolgono le attività. Potranno usufruire di questo credito i soggetti che hanno avuto perdite non inferiori al 50%”. L’industria cinematografica potrà beneficiare del “potenziamento del tax credit, e dei contributi”.