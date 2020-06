L’AQUILA – Superbonus sull’edilizia, misure per lavoratori precari della ricostruzione, scuole paritarie, sostegno per le piccole emittenti televisive. Sono gli emendamenti sul decreto rilancio presentati alla Camera dalla deputata dem Stefania Pezzopane, il cui iter è iniziato in questi giorni.

Emendamenti, dice la Pezzopane, che servono a perfezionare il decreto da 55 miliardi, e che porteranno linfa all’economia dei nostri territori.